Myrta Merlino e Marco Tardelli, passione hot a Pantelleria

Myrta Merlino e Marco Tardelli sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Insieme da sei anni, i due sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” durante una vacanza bollente a Pantelleria, la loro isola del cuore. Tra baci infuocati in barca, effusioni sugli scogli e tuffi romantici, la passione tra la giornalista e l’ex calciatore sembra davvero travolgente.

Myrta, 54 anni, si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima di debuttare alla guida di “Pomeriggio Cinque”, lo storico programma di Canale 5 che ha ereditato da Barbara D’Urso. Marco, 68 anni, non perde occasione per stare accanto alla sua dolce metà, tra coccole e momenti di pura tenerezza.

I due, legati sentimentalmente dal 2014, hanno affrontato la prova del tempo a testa alta, dimostrando come l’amore vero possa durare anche a dispetto della differenza d’età. “Sono travolta dalla sua simpatia”, aveva confessato Myrta parlando della scintilla scattata con Marco, che da subito ha bruciato le tappe trasferendosi da lei a Roma.

E sebbene impegnatissima con il lavoro e i tre figli avuti da precedenti relazioni, la conduttrice non ha potuto resistere al fascino dell’ex campione del mondo: “Lui mi confidò che era innamorato di me da 15 anni – ha raccontato lei – Non si era mai fatto avanti perché ero sposata. L’avesse fatto, avremmo passato più tempo insieme”.

Ora però i due non hanno nessuna intenzione di separarsi, come confermano anche le foto bollenti di “Chi” che li immortalano più uniti e complici che mai nella loro isola del cuore. Tra loro una passione travolgente, come quella dei primi tempi. Del resto Marco è riuscito a ridare a Myrta quella serenità che le era mancata: “Prima avevo una maschera, ora non più. Mi voglio più bene e la gente a casa lo capisce” ha ammesso lei.

Insomma, quella tra la Merlino e Tardelli sembra essere una love story da manuale, in cui l’intesa professionale si fonde con un’attrazione fatale. E le foto della vacanza di fuoco a Pantelleria ne sono l’ennesima conferma. Tra i due piccioncini una complicità unica, suggellata da gesti d’affetto che testimoniano un legame solido e autentico. Un amore da copertina che fa sognare i fan della coppia.