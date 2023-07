Incidente mortale sulla Palermo-Catania, una persona ha perso la vita

Incidente mortale sulla Palermo-Catania A19. Una persona ha perso la vita questa mattina in uno scontro tra un’automobile e un mezzo pesante.

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 101 (subito dopo lo svincolo di Caltanissetta), il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 “Palermo Catania” in direzione Palermo, a Santa Caterina Villarmosa (CL) L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante e reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del servizio 118. Una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.