Le spiagge più colorate d’Italia sono in Sicilia: lo dice un celebre portale

La Sicilia vanta alcune delle più belle spiagge d’Italia, perfette per una vacanza all’insegna di paesaggi mozzafiato e scenari da cartolina. Partiamo dalle affascinanti spiagge vulcaniche delle Isole Eolie, dove l’erosione delle rocce ha creato arenili unici al mondo. Il portale Campeggi.com ha elencato le spiegge più colorate d’Italia e la Sicilia è la protagonista.

A Vulcano non perdetevi la spiaggia delle Sabbie Nere, così chiamata per il colore scuro dovuto alla sabbia di origine vulcanica. Anche a Salina, nella baia di Rinella, la sabbia mista a pomice nera regala effetti cromatici spettacolari. E a Stromboli la spiaggia di Ficogrande offre la possibilità di ammirare lo Strombolicchio, un antico vulcano che sembra vegliare sull’isola.

Altre perle della Sicilia sono la Riserva Naturale dello Zingaro, tra San Vito Lo Capo e Scopello, con calette raggiungibili solo via mare o a piedi, e la splendida Scala dei Turchi, una falesia di roccia bianca che si erge maestosa sul mare cristallino. Ma la Sicilia regala anche lidi sabbiosi e ampie distese dorate. Come la spiaggia di Cefalù, incorniciata dal promontorio roccioso e dalla cittadina normanna, o quella di Sampieri, nella Val di Noto, con le sue candide dune che si specchiano nel blu cobalto del Mediterraneo.

E per chi ama i contrasti, a Punta Secca, nei pressi di Ragusa, la sabbia dorata lascia spazio a curiosi tratti di spiaggia rossa, per un paesaggio decisamente singolare. Insomma, la Sicilia con i suoi vulcani, la natura incontaminata e il mix di colori regala esperienze uniche, tra i panorami più suggestivi d’Italia.

Ma anche nel resto della Penisola non mancano lidi straordinari, come quelli della Sardegna, con la sabbia bianchissima di La Pelosa e le dune di Arenas Biancas alte fino a 30 metri. O le spiagge rosate del Salento, dove i coralli conferiscono sfumature uniche alla sabbia. E che dire delle spiagge dorate dell’Isola d’Elba o di quella color cannella di Isola Capo Rizzuto in Calabria? Persino il Trentino ospita una originale “spiaggia” verde, ricca di prati e aree picnic: quella di Molveno, affacciata sulle acque del lago omonimo. Insomma lo Stivale regala una varietà incredibile di scenari, perfetti per una vacanza all’insegna della natura e di panorami mozzafiato.