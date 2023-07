Follia a Palermo, getta migliaia di euro davanti al Massimo e scoppia la ressa

Incredibile scena oggi a Palermo, dove un uomo ha sorpreso tutti, gettando banconote da 50 euro davanti al Teatro Massimo, nella centralissima piazza Verdi. Un gesto apparentemente inspiegabile che ha attirato decine di passanti e turisti increduli.

L’episodio, come riporta Blogsicilia, è avvenuto nella mattinata mentre in Prefettura era in corso la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza alla presenza del premier Giorgia Meloni. All’improvviso un quarantenne, vestito con maglietta blu e bermuda jeans, ha estratto il portafogli e ha iniziato a lanciare banconote da 50 euro sulla gradinata e la scalinata del Teatro.

In pochi istanti si è scatenato il parapiglia. Come avvoltoi, alcuni palermitani si sono fiondati letteralmente sulle banconote cadute a terra, accaparrandosele in un battibaleno. Una scena da film che ha lasciato esterrefatti i turisti presenti, intenti a scattare foto ricordo davanti al Massimo.

In base alle ricostruzioni, l’uomo avrebbe gettato circa 2.000 euro prima di allontanarsi frettolosamente in monopattino, facendo perdere le proprie tracce. Le ipotesi sul gesto sono le più varie: un colpo di sole, un tentativo di diventare virale sui social o semplicemente voglia di fare beneficenza in modo eccentrico.

Resta il fatto che per alcuni minuti piazza Verdi si è trasformata in un teatro di ha scena surreale. con persone che si contendevano con avidità le banconote volanti. Scene di ordinaria follia a Palermo, con un uomo misterioso che ha letteralmente seminato soldi davanti a uno dei templi della cultura e dell’arte siciliana.