Parto “miracoloso” al Civico di Palermo per mamma con rara malattia cardiaca

Un raggio di sole ha illuminato l’Arnas Civico di Palermo, dove si è conclusa con successo la gravidanza ad altissimo rischio di una donna affetta da una rarissima patologia cardiaca. Nonostante le previsioni critiche, mamma e neonata stanno bene.

La paziente soffre di tachicardia ventricolare polimorfica catecolergica, disturbo che causa aritmie e rischio di morte improvvisa. In tutta Europa se ne contano solo 1 caso ogni 10.000 persone. Già la sua prima gravidanza si era interrotta prematuramente, ma questa volta l’equipe medica del Civico ha compiuto un autentico “miracolo”.

Il parto cesareo ad alto rischio

Come racconta IlSicilia, la donna è stata seguita sin dall’inizio dal dottor Forlani, responsabile dell’ambulatorio gravidanze a rischio, e dal dottor Dendramis, specialista in aritmologia. Nonostante l’insufficienza placentare rallentasse la crescita del feto, il monitoraggio e la terapia farmacologica hanno permesso di arrivare alla 37esima settimana. Il parto cesareo, ad alto rischio aritmico per la mamma, è stato eseguito in maniera impeccabile dai dottori Forlani e Parisi. Con loro anche Dendramis, pronto a gestire eventuali emergenze cardiache, e Fundarò per l’anestesia. La piccola è stata accolta dalle cure della dottoressa Nigrelli.

L’eccellenza sanitaria del Civico

Ancora una volta, il Civico si conferma un’eccellenza sanitaria regionale, in grado di affrontare casi clinici complessi grazie a professionalità, tecnologia e grande spirito di squadra. La vita che sboccia dona speranza a tutti i pazienti. Quella di oggi è una lieta novella di Natale in anticipo per la famiglia della neomamma. Non era scontato che il miracolo si ripetesse, dopo il parto prematuro della prima figlia. Ma il destino questa volta è stato benevolo e ha regalato il lieto fine che tutti sognavano.

La strada è stata irta di rischi e difficoltà, ma il coraggio e la tenacia della mamma, uniti alla bravura dei medici, hanno trionfato. Oggi una mamma sorride stringendo la sua bambina, nonostante la malattia. E con lei sorride anche il Civico, tempio siciliano della vita che vince.