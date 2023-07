Festa al Lotto in Sicilia: a Palermo azzeccata quaterna di oltre 126mila euro

Che colpo grosso al Lotto in Sicilia. Nell’ultimo concorso un fortunato giocatore di Palermo ha centrato l’incredibile vincita di 126.750 euro. Una cifra da capogiro ottenuta grazie a una giocata da soli 2,50 euro sulla ruota di Torino, con i numeri 11-47-75-77 che gli hanno regalato una gioia immensa.

È tripudio nel capoluogo siciliano per questa maxi-vincita che cambierà la vita al vincitore, ancora ignoto. Chissà se si tratta di un pensionato che ha tentato la sorte con la sua classica giocata settimanale o di un giovane che ha deciso di mettere alla prova la dea bendata. Poco importa, perché oggi, grazie al Lotto, c’è una persona in più nell’isola che sorride e gioisce per questo inaspettato regalo dalla fortuna.

Ma non è finita qui, perché la Sicilia continua a portare bene agli appassionati del Lotto: a Trabia, in provincia di Palermo, festeggiano un altro fortunato che con l’ambo 30-76 sulla ruota di Venezia si è portato a casa altri 12.500 euro. Due vincite sensazionali che contribuiscono ad un ultimo concorso davvero favoloso per la regione, con oltre 10 milioni distribuiti in tutta Italia.