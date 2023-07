Diletta Leotta, pancione in vista e sorriso smagliante: relax in Sicilia

Taormina – Aria di dolce attesa per Diletta Leotta, che si sta godendo l’estate nella sua amata Sicilia prima di diventare mamma. La conduttrice catanese, 32 anni il prossimo 16 agosto, è stata avvistata mentre si concedeva una rilassante vacanza a Taormina, sfoggiando un luminoso sorriso e un pancione ormai ben visibile.

Diletta, raggiante più che mai, è stata paparazzata tra le viuzze del centro storico in compagnia del fidanzato Loris Karius, portiere del Newcastle e futuro papà della piccola in arrivo. La coppia passeggiava mano nella mano tra i luoghi del cuore della Leotta, che proprio a Taormina ha visto convolare a nozze il fratello Mirko lo scorso settembre.

La conduttrice di DAZN, in splendida forma nonostante la gravidanza giunta ormai al termine, su Instagram ha sfoggiato un luminoso abito floreale che metteva in risalto le sue forme morbide, mentre il compagno la guardava amorevolmente. Diletta si è poi concessa una sosta golosa in un noto locale in compagnia del padre. Che sia un arrivederci alla linea perfetta prima dell’arrivo della piccola?

Ma la futura mamma non si concede solo relax. Diletta è infatti impegnata col podcast “Mamma Dilettante”, in cui intervista volti femminili dello spettacolo sulla gioia e le difficoltà della maternità. Un progetto nato proprio in vista del lieto evento che sembra renderla più radiosa che mai.

L’estate volge ormai al termine, e con essa la dolce attesa della regina di DAZN, pronta a vivere la gioia più grande. Che sia maschio o femmina, i bookmakers scommettono che il bebè renderà ancora più solare il sorriso smagliante di mamma Diletta.

E tra i commenti alle sue fotografie, postate sul suo profilo Instagram, c’è anche quello di Saretto Bambara, titolare del noto Bam Bar di Taormina. E dal mare della Sicilia, nelle fotografie, si mostra raggiante con il pancione e in compagnia del suo amato cagnolino Lillo. Nei giorni scorsi, a quanto pare, la conduttrice siciliana ha alloggiato e pernottato all’Isola Bella, in un appartamento. E la Leotta dimostra ancora una volta di amare la Perla dello Ionio, luogo in cui lo scorso 17 settembre si è sposato anche il fratello Mirko Manola.