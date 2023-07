Palermo, esplosione al supermercato: l’assalto e gli arresti

Palermo – Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato tre persone accusate di aver assaltato la cassa continua di un supermercato la notte del 27 dicembre scorso. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Palermo, su richiesta della Procura, nei confronti dei tre indagati per i reati di furto pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Lorenzo, che nelle scorse settimane hanno raccolto numerosi elementi investigativi utili per ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili. Secondo quanto emerso, nelle prime ore del 27 dicembre i tre arrestati avrebbero fatto esplodere con due bombole di gas la cassa continua blindata posta all’esterno del supermercato Penny Market di via Sciuti, riuscendo a rubare 18mila euro.

Dopo l’esplosione i ladri erano fuggiti a bordo di un’auto noleggiata appositamente per il colpo, con targhe oscurate per non essere identificati. Allertati dal forte boato, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile erano però intervenuti immediatamente, intimando l’alt al veicolo in fuga che aveva iniziato una pericolosa corsa per le strade della città, terminata con uno scontro contro un’auto in sosta. Uno dei complici, un 48enne romano, era stato arrestato sul posto e le indagini avevano permesso di recuperare l’intera refurtiva, restituita al supermercato derubato.

I successivi accertamenti hanno ora consentito di ricostruire l’intera vicenda e identificare gli altri due componenti della banda: si tratta di un 43enne romano e di un 52enne palermitano, ritenuti gli ideatori del colpo. Il primo risulta attualmente all’estero e non è stato possibile notificargli l’ordinanza di custodia cautelare. Il secondo invece è stato arrestato questa mattina con l’accusa di aver fornito le bombole esplosive e aver fatto da palo durante il furto. Infine, è scattato l’obbligo di dimora per un 31enne palermitano che avrebbe aiutato uno dei ladri a sottrarsi alle ricerche dopo il colpo.