Le Frecce Tricolori tornano a colorare i cieli della Sicilia: dove e quando

Grandi festeggiamenti in Sicilia in vista per il centenario dell’Aeronautica Militare italiana. Le mitiche Frecce Tricolori stanno per fare il loro attesissimo ritorno nei cieli dell’isola. Una notizia entusiasmante per tutti gli appassionati dell’aviazione e dei mozzafiato spettacoli acrobatici. Dal 23 al 26 luglio le Frecce Tricolori solcheranno i cieli siciliani in una serie di sorvoli ed esibizioni per celebrare i 100 anni della fondazione dell’Arma Azzurra. Un evento imperdibile che porterà allegria e meraviglia.

Ecco quando ci saranno le Frecce Tricolori in Sicilia

Si comincia il 23 luglio con l’air show a Scicli, lungo il suggestivo lungomare di Donnalucata. Qui le Frecce Tricolori sfrecceranno con le loro strepitose acrobazie ed evoluzioni, disegnando scie tricolori ed entusiasmando il pubblico con la loro maestria. Ma non è finita qui: per due giorni a Scicli sarà allestito un villaggio aeronautico pieno di attività interattive per conoscere la storia dell’Aeronautica Militare.

Poi Pantelleria, Palermo e Lampedusa

Nei giorni successivi, il 24, 25 e 26 luglio, le Frecce Tricolori sorvoleranno altre località siciliane, tra cui Pantelleria, Palermo e Lampedusa, portando allegria e orgoglio nazionale. Un simbolo di unità per le popolazioni delle isole minori.

L’appuntamento più atteso è sicuramente l’air show di Scicli. Qui, oltre alle Frecce Tricolori, ammireremo anche le evoluzioni di un Eurofighter Typhoon, di un P-72A per il pattugliamento marittimo e di un elicottero AW101 impegnato in dimostrazioni di salvataggio. Uno spettacolo mozzafiato. Per l’occasione sono attese a Scicli circa 60.000 persone. Saranno predisposti ampi parcheggi e un servizio navetta per raggiungere il lungomare di Donnalucata, che per motivi di sicurezza sarà chiuso al traffico. Ma da tutta la spiaggia lo show sarà ben visibile.

Uno spettacolo che susciterà emozioni uniche

L’appuntamento con la Pattuglia Acrobatica Nazionale è fissato per le 18 di domenica 23 luglio. Per poco più di mezz’ora potremo ammirare le loro acrobazie e la caratteristica scia tricolore. Uno spettacolo che susciterà emozioni uniche. Il rombo dei loro motori e i fumi colorati saranno il modo migliore per festeggiare il centenario dell’Aeronautica Militare. Un anniversario importante che riempie di orgoglio.