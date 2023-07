La siciliana Cristina Scuccia torna in tv e si dà alle imitazioni al fianco di Carlo Conti

A settembre Suor Cristina Scuccia, l’ex religiosa diventata famosa come cantante, sarà una dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Dopo il successo a The Voice of Italy nel 2014 e la recente avventura all’Isola dei Famosi, per Suor Cristina è tempo di una nuova sfida televisiva.

La cantante siciliana, 34 anni, vestirà ancora una volta i panni di performer, mettendosi alla prova nelle imitazioni canore dello show. Il format prevede che i concorrenti si esibiscano ogni settimana nei panni di un cantante diverso, italiano o internazionale, reinterpretando dal vivo le canzoni più famose. Un compito apparentemente facile per Suor Cristina, che a The Voice ha stupito giudici e pubblico con la sua voce soul e la sua grinta da performer. Dovrà però lavorare non solo sulla somiglianza vocale ma anche su trucco, parrucco e movenze per rendere credibile ogni personaggio.

La partecipazione al programma segna il ritorno in tv dell’artista dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi di quest’anno. Cristina era approdata in Honduras con l’intento di mostrare la sua anima più spontanea e autentica oltre l’abito religioso. Ma è stata la prima eliminata nel corso della finale, battuta al televoto dall’ex tronista Luca Daffrè.

La scommessa di Tale e Quale Show è l’occasione per mostrare al pubblico la sua versatilità e mettere in luce il suo talento, stavolta senza limiti o pregiudizi. Del resto fin dalla sua apparizione a The Voice nel 2014, dove trionfò in squadra con coach J-Ax, Suor Cristina ha spiazzato e diviso l’opinione pubblica, tra chi apprezzava la sua vocalità esplosiva e chi criticava la scelta di partecipare ad un talent show.

Oggi si è spogliata degli abiti religiosi, ma non ha mai rinnegato la fede. E con coraggio continua a seguire la sua passione per il canto e lo spettacolo, tra nuovi singoli e partecipazioni televisive. Dopo l’album Sister Cristina e il musical Sister Act, non smette di mettersi in gioco. E il pubblico continua a seguirla, incuriosito dalla sua voce grintosa e dalla personalità eclettica. L’esperienza di Tale e Quale Show sarà un’ulteriore tappa di una carriera sui generis, che ha portato una suora a diventare una performer a tutto tondo, capace di passare da un registro vocale all’altro. E una nuova opportunità per mostrare la determinazione di una donna che vuole vivere di musica e spettacolo. I fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno le sue prossime interpretazioni.