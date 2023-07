Grave incidente sulla A18, auto si ribalta: coinvolto bimbo

Grave incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 16 luglio, lungo l’autostrada A18 Catania-Siracusa, nel tratto compreso tra Noto e Rosolini. Un’auto con a bordo una famiglia si è ribaltata più volte, senza coinvolgere altri veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 16:30 una Citroen C3 guidata da un uomo residente nel siracusano, con a bordo anche la moglie e il figlio piccolo, ha perso il controllo per cause ancora da accertare. L’utilitaria ha iniziato a sbandare vistosamente, ribaltandosi ripetutamente sull’asfalto nel tratto in direzione Siracusa, tra gli svincoli di Noto e Rosolini. Un incidente autonomo le cui dinamiche sono al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto.

Ad avere la peggio è stato il bambino, rimasto ferito alla testa nelle concitate fasi del sinistro. Immediato l’arrivo dei soccorsi: i sanitari del 118, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per accelerare il trasporto in ospedale.

Il piccolo, insieme alla madre sotto shock, è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Un impatto violento che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo, danneggiato nell’incidente, una delle corsie dell’A18 è rimasta chiusa per circa un paio d’ore, provocando rallentamenti al traffico. Soltanto nel tardo pomeriggio la circolazione è potuta tornare regolare. La dinamica dell’incidente è tuttora oggetto di indagini per comprendere le cause all’origine della terribile carambola.