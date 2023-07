Aeroporto di Catania chiuso per incendio, voli dirottati a Palermo e Trapani e cancellati

Aeroporto Catania chiuso per incendio, voli dirottati a Palermo e Trapani, disagi per migliaia di turisti. Sono già 16 i voli che da Catania sono stati dirottati a Palermo, ma il numero è destinato a crescere nelle prossime ore. Da stamattina gli aeroporti di Palermo e Trapani stanno gestendo insieme l’emergenza voli dopo la chiusura dello scalo Fontanarossa di Catania, in seguito al vasto incendio divampato nell’area arrivi durante la scorsa notte.

Sono previsti numerosi voli dirottati da Catania tra arrivi e partenze. È stato deciso, in accordo con Trenitalia, di mettere a disposizione una serie di treni speciali per collegare l’aeroporto di Palermo con Catania.

Tra i voli dirottati oggi ci sono quelli da e per Stoccarda, Tel Aviv, Copenaghen, Torino, Roma Fiumicino, Belgrado e Barcellona. I passeggeri saranno accolti a Palermo e potranno raggiungere Catania in treno. Si tratta dei voli di oggi, 17 luglio: Stoccarda-Palermo (EW2818) delle 20.10 e Palermo-Stoccarda (EW2819) delle 21; Tel Aviv-Palermo (6H335) delle 22.20 e Palermo-Tel Aviv (6H336) delle 23.20; Copenaghen-Palermo (D83744) delle 13.45 e Palermo-Copenaghen (D83745) delle 14.30; Palermo-Torino (FR1020) delle 10.20 e Torino-Palermo (FR1019, ferry) delle 19.30; Roma Fiumicino Palermo (FR4851) delle 20 e Palermo-Roma Fiumicino (FR4852) delle 23.20; Belgrado-Palermo (JU538) delle 15.15 e Palermo-Belgrado (JU539) delle 16; Barcellona-Palermo (VY6354) delle 21.50 e Palermo-Barcellona (VY6535) delle 22.35; e infine Cairo-Roma Fiumicino (SM2808) delle 14.30 (scalo nella capitale) e Roma Fiumicino-Palermo (SM2808) alle 15.15. Altri voli potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

L’incendio che ha costretto alla chiusura dello scalo etneo è divampato nella notte tra domenica e lunedì, interessando il piano inferiore dell’area arrivi. È stato domato solo verso l’una di notte grazie all’intervento dei vigili del fuoco. La chiusura del Fontanarossa proseguirà almeno fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.

Pesanti disagi quindi per i passeggeri e i turisti in arrivo e partenza da Catania, con l’invito alle compagnie aeree di cancellare i voli fino alla riapertura dello scalo. I vettori stanno avvisando i viaggiatori e offrendo riprotezione su voli da altri aeroporti.

Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, non essendo responsabilità della compagnia, non è previsto il risarcimento in denaro, ma il passeggero ha diritto al rimborso delle spese extra sostenute per raggiungere comunque la meta prefissata. Chi non accetta la riprotezione può acquistare un nuovo biglietto e poi chiederne il rimborso, conservando tutte le ricevute.

La Procura di Catania ha aperto un fascicolo senza indagati ipotizzando i reati di incendio doloso e colposo. Si indaga anche sul perché sia stata messa a rischio la salute di quanti si trovavano in aerostazione durante il rogo.

I disagi per i passeggeri proseguiranno nei prossimi giorni. Gli aeroporti di Palermo e Trapani si sono attrezzati per accogliere i voli dirottati, ma non mancheranno ritardi e cancellazioni. La speranza è che lo scalo di Catania possa tornare operativo in tempi rapidi, per evitare ulteriori disservizi in piena stagione turistica.