Terrore all’Aeroporto di Catania in fiamme, passeggeri in fuga: chiuso fino a mercoledì

Attimi di terrore e panico la scorsa notte all’aeroporto di Catania, dove un vasto incendio è divampato nel terminal partenze gettando nel caos i passeggeri presenti. Scene apocalittiche si sono vissute tra le mura dello scalo etneo.

Erano circa le 23:30 quando le fiamme hanno iniziato a divorare la struttura. In pochi minuti una densa coltre di fumo nero ha invaso l’edificio, mentre i viaggiatori scappavano verso le uscite.

“Ad un certo punto è scattato il panico, tutti hanno iniziato a correre via e gridare” racconta un testimone oculare. C’era chi piangeva, chi spingeva pur di mettersi in salvo nel minor tempo possibile.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno definito la situazione “delicata e impegnativa”. Ci sono volute ore di duro lavoro per domare completamente le fiamme ed evitare danni ancora maggiori. Fortunatamente non risultano feriti gravi, solo alcune persone intossicate dal fumo e sotto shock.

L’intera aerostazione è stata resa inagibile dal fumo e dalle fiamme, costringendo a sospendere i voli fino a mercoledì pomeriggio. Si indaga sulle cause dell’incendio.

Quella appena trascorsa è stata una notte di Passione per l’aeroporto e l’intera città di Catania, con i pompieri impegnati fino all’alba nelle complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Scene drammatiche che resteranno impresse nella mente dei passeggeri, costretti fuga. Ora bisognerà ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire come sia stato possibile un incendio di simili proporzioni in un luogo strategico e nevralgico come l’aeroporto.

Nel frattempo lo scalo Etneo è chiuso con pesanti ripercussioni sul traffico aereo e disagi per i passeggeri. Ci vorrà tempo perché l’aeroporto Bellini torni a pieno regime. La Società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’incendio sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19. Seguiranno aggiornamenti.