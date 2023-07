Meteo Sicilia: in arrivo caldo record, fino a 46°C nell’Isola

La Sicilia si prepara a vivere giorni roventi, con temperature che potrebbero raggiungere punte di 46°C nelle zone interne. È quanto emerge dalle ultime previsioni meteo per l’Isola. L’anticiclone africano porterà sulla regione la terza ondata di calore dell’estate 2023.

Secondo gli esperti, in Sicilia sono attesi picchi di caldo eccezionali, specie nelle zone interne. Nelle previsioni si parla di 45-46°C, con punte di 47°C in Sardegna. Le città più coinvolte saranno Palermo, Catania e Messina, dove è previsto il bollino rosso per l’allerta caldo nei prossimi giorni.

Le temperature roventi non daranno tregua neanche di notte, complice il fenomeno delle isole di calore urbano che manterrà le minime attorno ai 24°C. I mari circostanti la Sicilia sono già eccezionalmente caldi, con acque superficiali fino a 30°C.

La protezione civile raccomanda alla popolazione di evitare di esporsi al sole nelle ore più calde e di idratarsi frequentemente per contrastare i rischi del gran caldo. Particolare attenzione per bambini, anziani e soggetti a rischio. La terza ondata di calore colpirà duramente la Sicilia almeno fino all’inizio della prossima settimana.