Nozze da favola nei luoghi del Commissario Montalbano per l’editore Sellerio

Un matrimonio da sogno quello celebrato ieri mattina nell’incantevole scenario del Commissariato di Vigata, location ideale per suggellare l’amore tra Chiara e Antonio Sellerio. Gli sposi, elegantissimi in abito bianco, hanno pronunciato il fatidico sì circondati dall’affetto delle loro adorate bambine e di pochi intimi, per un totale di soli 28 invitati.

Ma a rendere indimenticabile la cerimonia nuziale è stata soprattutto la cornice romantica e carica di fascino offerta dal municipio di Scicli, la cittadina barocca che nella finzione televisiva ospita gli uffici in cui lavora il Commissario Montalbano, nato dalla penna del compianto Andrea Camilleri.

Un luogo fortemente simbolico per la famiglia Sellerio, da sempre legata a doppio filo alle vicende del commissario siciliano più amato d’Italia. Tra gli invitati anche la sorella di Antonio, Olivia Sellerio, che presta la sua voce inconfondibile alle sigle dello sceneggiato.

Nella finzione come nella realtà, Scicli e il suo Municipio rimangono la location perfetta per vivere emozioni uniche e davvero indimenticabili. Girando tra le sue vie sembra ancora di scorgere la sagoma del Commissario Montalbano, mentre risolve intricati casi di omicidio.

Ma ieri l’atmosfera era ben diversa: una giornata di sole, sorrisi e pura felicità. Gli sguardi degli sposi tradivano una gioia incontenibile, l’emozione di pronunciare la promessa d’amore eterno in un luogo così evocativo e carico di ricordi familiari.

Dopo il fatidico “sì”, fiori d’arancio e applausi hanno accompagnato gli sposini verso il banchetto nuziale, per un menu rigorosamente a base di piatti della tradizione siciliana. Ma il vero protagonista della giornata è stato l’amore, celebrato nella cornice incantata di Scicli e del suo Commissariato, luogo del cuore per gli sposi e i loro cari. Auguri Antonio e Chiara, che la vostra unione sia florida e felice come questa giornata indimenticabile.

Fonte foto Repubblica