Mangiare pane e panelle fa bene alla salute: lo conferma la scienza

Il pane e panelle, tipico street food palermitano, fa bene alla salute. A confermarlo è uno dei massimi esperti in campo alimentare e di prevenzione del cancro, l’epidemiologo Franco Berrino. Secondo lo studioso, che per anni ha lavorato all’Istituto Nazionale Tumori di Milano, il pane e panelle rientra in un modello alimentare anticancro, se preparato con ingredienti sani.

Berrino ha coniato il termine “dieta macromediterranea” per indicare un’alimentazione rispettosa della tradizione mediterranea, delle filosofie alimentari orientali e delle raccomandazioni scientifiche per la prevenzione delle malattie. E il pane e panelle vi rientra perfettamente.

Questo piatto povero, a base di pane raffermo e fave tritate e fritte, rappresenta infatti un’unione perfetta tra cereali e legumi, alla base dell’alimentazione dei popoli del Mediterraneo per secoli. Come spiega Berrino, “prima della rivoluzione industriale quasi tutti i popoli mangiavano cereali integrali accompagnati da legumi, esattamente come nel pane e panelle”.

La scienza moderna sta riscoprendo il valore di queste tradizioni millenarie, capaci di portare equilibrio e preservare la salute. Anche il Codice Europeo Contro il Cancro raccomanda di basare la dieta su cereali, legumi, verdura e frutta.

Ma tutti sappiamo che il pane e panelle è fritto: la frittura non lo rende dannoso? Secondo Berrino, se fatta con olio extravergine d’oliva o con strutto di qualità, anche la frittura va bene. L’importante è che sia rapida e con grassi buoni, non idrogenati.

Insomma, questo cibo povero che sa di Sicilia racchiude un equilibrio nutrizionale che la scienza moderna conferma essere ottimale per la salute. Un felice connubio tra sapori antichi e conoscenze attuali.

Berrino stesso ha scoperto il pane e panelle cinquant’anni fa durante un viaggio di lavoro a Palermo: “L’ho assaggiato alla Vucciria e poi le stigghiola. Tra i cibi tipici ottimi della Sicilia c’è anche il macco di fave. I contadini che mangiavano legumi avevano una dieta molto sana”.

Il segreto sta nella qualità degli ingredienti e nel saper unire i nutrienti giusti. Il pane e panelle palermitano, se preparato secondo tradizione, possiede queste caratteristiche e si conferma un alimento benefico, da gustare senza sensi di colpa. La scienza promuove a pieni voti un pezzo di storia e cultura gastronomica siciliana.