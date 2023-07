Una dea alle Eolie, Serena Rossi ammaliata dalla bellezza delle 7 sorelle

Le Isole Eolie sono da sempre una delle mete preferite dai vip per le vacanze estive. E anche quest’anno il turismo d’elite non ha mancato l’appuntamento con l’arcipelago siciliano. L’ultima in ordine di tempo è la bellissima Serena Rossi. L’attrice e conduttrice televisiva ha pubblicato su Instagram alcune foto della sua vacanza eoliana in compagnia del marito Davide Devenuto e del figlio Diego. “Serenetta. Love in catamarano. I miei due amori grandi che guardano il tramonto da Vulcano. Lipari. Dieghino pesciolino a Filicudi. Stromboli” ha scritto la Rossi a corredo delle foto che immortalano momenti di relax con la sua famiglia tra le sette sorelle.

Qualche giorno prima era stata la volta dell’attore Russell Crowe, in Italia per girare il film “The Pope’s Exorcist” di Julius Avery. Dopo essere stato avvistato dai fan a Catania, Crowe si è concesso un tour in yacht attraverso la Sicilia, facendo tappa anche alle Eolie. “L’Italia è un dono degli Dei” ha scritto l’attore in un tweet con foto di Strombolicchio, a testimonianza del suo apprezzamento per la bellezza dell’arcipelago.

Anche la modella e attrice canadese Shay Mitchell, conosciuta per il ruolo di Emily Fields nella serie “Pretty Little Liars”, è rimasta ammaliata dalle Eolie quest’estate. Le granite di Salina e Panarea l’hanno letteralmente fatta impazzire al punto da condividere gli scatti di queste prelibatezze locali con i suoi 36 milioni di follower su Instagram.

Vacanze eoliane anche per l’attrice Patrizia Pellegrino, di casa nella piccola Panarea: “Panarea è sempre bella e luminosa” ha scritto ai fan sui social. Tra gli ultimi vip in ordine di tempo, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha tenuto una lectio magistralis sulla felicità a Lipari, nell’ambito del festival “Eoliè”. Il suo tormentone “Capra, capra, capra” è stato ovviamente ripetuto a raffica dai fan che hanno immortalato il suo passaggio sull’isola.

L’elenco dei vip che scelgono le Eolie per rigenerarsi è davvero lungo. Complice il mare cristallino, i panorami mozzafiato, i centri storici pittoreschi, l’ottima cucina e l’atmosfera rilassata, le sette isole continuano a calamitare le star di cinema, spettacolo e sport. Sono tantissimi i volti noti avvistati tra Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli e Vulcano negli ultimi anni. Un motivo in più per organizzare una vacanza alle Eolie e, chissà, incontrare il proprio vip preferito!