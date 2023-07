Cassata siciliana da record a Castellammare del Golfo: pesava 270 chili

Una cassata siciliana da Guinness dei Primati quella realizzata a Castellammare del Golfo in occasione dei festeggiamenti per la patrona Maria Santissima del Soccorso. La golosa prelibatezza made in Sicily da oltre 270 kg è stata preparata da abili maestri pasticceri con ingredienti da capogiro: 14 pan di spagna, 130 kg di ricotta, 70 kg di canditi e 10 kg di pasta di mandorle.

Un dolce monumentale pensato per deliziare almeno 1300 persone, tra cui curiosi, turisti e soprattutto i golosi castellammaresi che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di assaggiare questo capolavoro di bontà. E in meno di un’ora dal taglio della prima fetta la maxi cassata era già finita: un successo travolgente!

L’iniziativa golosa, patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo guidato dal sindaco Giuseppe Fausto, è stata organizzata dall’UMAT – Unione Maestranze Arte a Tavola con il presidente Michele Ciaccio e dall’associazione Maria Santissima del Soccorso onlus, in collaborazione con pasticcerie e attività locali.

Il ricavato delle offerte libere lasciate dai golosi assaggiatori della cassata contribuirà al restauro del tetto della Chiesa Madre di Castellammare, un edificio di grande valore storico-artistico che necessita di urgenti lavori di risanamento delle coperture.

La comunità castellammarese è molto legata alla sua Chiesa Madre che custodisce e venera l’effige della patrona Maria Santissima del Soccorso, motivo per cui si è mobilitata con grande partecipazione per reperire i fondi necessari al restauro.

Oltre ai contributi già stanziati dalla CEI e dalla Diocesi di Trapani, i fedeli si sono rimboccati le maniche con iniziative benefiche come questa mega cassata, per raccogliere la somma di 175mila euro che servirà, insieme agli altri finanziamenti, a coprire il costo totale dei lavori di ristrutturazione della Chiesa, il cui avvio è previsto in autunno.

Un sentito ringraziamento da parte della comunità va alle numerose persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo dolce evento all’insegna della solidarietà, della devozione mariana e ovviamente del gusto, con un’esplosione dei sapori tradizionali della Sicilia che ha letteralmente conquistato il palato di cittadini e visitatori.