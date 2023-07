The White Lotus consacra la Sicilia agli Emmy Awards 2023

La Sicilia protagonista agli Emmy Awards 2023 grazie a The White Lotus. La serie tv di HBO ambientata nella regione ha ottenuto ben due nomination nella categoria Miglior attrice non protagonista, e le candidate sono entrambe italiane: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. Un importante riconoscimento per le due attrici, che nello show interpretano rispettivamente il personaggio di Valentina, la direttrice dell’hotel, e di Isabella, una delle ospiti. Grazie alle loro perfomance hanno convinto la giuria americana, che le ha candidate ufficialmente per gli Oscar della tv.

Tra le location Taormina, Cefalù, Noto

Si tratta di un’ulteriore consacrazione per la fortunatissima serie tv, che quest’anno ha già conquistato prestigiosi riconoscimenti come il Golden Globe per la Miglior miniserie. Ambientata tra Taormina, Cefalù, Noto e altre splendide location siciliane, The White Lotus 2 ha portato alla ribalta internazionale le bellezze dell’isola. Un successo planetario che ha attirato l’attenzione mediatica sulla Sicilia e contribuito a far impennare il turismo nella regione nel 2022, soprattutto quello proveniente dagli Stati Uniti. Gli americani si sono letteralmente innamorati dei paesaggi e dei borghi siciliani mostrati nello show.

La seria interamente girata in Sicilia

Attesa per la cerimonio del 12 settembre

Le nomination di Impacciatore e Tabasco agli Emmy certificano ulteriormente questo trionfo globale. Del resto, la bravura e la verve delle due attrici italiane avevano già conquistato pubblico e critica. Impacciatore, in particolare, grazie al personaggio di Valentina aveva già vinto quest’anno un prestigioso Sag Award. Ora non resta che attendere la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards, il prossimo 12 settembre, per scoprire se le due artiste italiane riusciranno a trionfare nella categoria Miglior attrice non protagonista. Sarebbe una vittoria storica, che consacrerebbe ulteriormente il successo internazionale della Sicilia e delle sue splendide cornici come set per produzioni di qualità.

Grazie alla serie, gli americani hanno invaso l’isola

E in Sicilia lo sanno bene. Grazie a The White Lotus, infatti, gli americani hanno invaso l’isola e in particolar modo Taormina, che d’ora in avanti sarà comunque tra le consuete mete turistiche più belle del Sud Italia. Ma perché gli americani e perché la Sicilia? Andiamo con ordine. The White Lotus è una serie televisiva statunitense che intreccia la quotidianità di personale e clienti ospiti di un resort nel corso della settimana. La prima stagione (2021) è stata girata alle Hawaii; la seconda (2022) in Sicilia. E’ così che gli americani, spinti dalla curiosità per il successo della serie, hanno deciso di invadere l’Isola, come riporta Oggi.