Salti e piroette dei delfini alle Eolie: lo spettacolo mozzafiato a Salina e Panarea

Una giornata di escursione che difficilmente dimenticheranno. Un gruppo di una trentina di turisti, italiani e stranieri, ha vissuto un’emozione unica durante una gita in barca nel tratto di mare tra Salina e Panarea, nell’arcipelago delle isole Eolie. Partiti dal porto di Salina a bordo del vaporetto Glentor, i vacanzieri si stavano dirigendo verso la vicina isola di Panarea per trascorrere una giornata al mare, quando all’improvviso si sono ritrovati circondati da una decina di delfini intenti a saltare tra le onde.

Uno spettacolo della natura che ha lasciato tutti senza fiato. I cetacei hanno incantato i presenti con i loro salti e le loro piroette, quasi volessero salutare i turisti e intrattenerli durante il tragitto. “È stato puro spettacolo, sembravano felici di gareggiare con noi” racconta Bruno Abbondanza, marittimo a bordo del vaporetto. Incuriositi dalla presenza degli esseri umani, i delfini hanno nuotato a lungo accanto e davanti all’imbarcazione, lasciandosi ammirare in tutta la loro bellezza e agilità.

I passeggeri, estasiarti da tanta meraviglia, hanno immortalato la scena con foto e video, godendosi ogni istante di questo magico incontro ravvicinato. Persino quando i cetacei si sono allontanati, hanno continuato a saltare tra le onde, come per salutare e ringraziare il pubblico per l’entusiasmo dimostrato. Uno spettacolo della natura che solo l’arcipelago delle Eolie può regalare a chi lo visita, con i suoi fondali popolati da fauna marina e i suoi scenari da cartolina.

“Solo nelle isole di Eolo si possono provare simili emozioni” ha commentato entusiasta un turista romano presente sull’imbarcazione. Di certo un’esperienza che resterà per sempre impressa nella memoria e nei cuori dei fortunati viaggiatori che, partiti per una semplice escursione, si sono ritrovati ad assistere ad uno show unico e inaspettato. Il mare delle Eolie continua a stupire e regalare magia a chi lo solca.

Video di Bartolino Leone