Scopre tradimento e strappa il pene al marito: arrestata

La placida quiete della mezzanotte è stata bruscamente interrotta da uno scontro coniugale che ha superato ogni limite dell’immaginabile, dando un nuovo significato all’espressione “litigare come cane e gatto”. La protagonista di questa storia è una donna di 36 anni, che, in uno stato di ubriachezza avanzato, ha strappato una parte delle parti basse al marito in una lite furibonda.

Portet-sur-Garonne, un idilliaco villaggio situato vicino a Tolosa, in Francia, è stato il teatro del dramma domestico. Secondo le testimonianze, la rissa è scoppiata a causa di un presunto tradimento dell’uomo durante una festa. Ciò che era iniziato come un semplice litigio si è rapidamente trasformato in un incubo per l’uomo, quando la donna ha deciso di afferrare, con una determinazione degna di una lottatrice di wrestling, le parti basse del marito. La discussione è diventata rapidamente violenta dopo che la donna ha afferrato le parti basse dell’uomo e “ha tirato molto forte”.

Non contenta di questo, la donna ha poi deciso di aggiungere un tocco di Mike Tyson al dramma, mordendo l’orecchio dell’uomo e strappandone una parte. Quando l’ambulanza è arrivata, l’uomo era cosciente ma, come si può immaginare, “soffriva terribilmente”. La moglie, nel frattempo, è stata arrestata e posta sotto custodia della polizia. L’ufficio del procuratore di Tolosa ha avviato un’inchiesta sull’accaduto.