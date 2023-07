La granita siciliana dei vip è a Taormina: celebrità assaltano il bar di Saretto

La Sicilia è una miniera di delizie per il palato. Tra i suoi tesori più preziosi c’è senza dubbio la granita, quel dessert fresco e cremoso che in estate è una goduria assoluta. E se si parla di granita, non c’è nulla di meglio di quella servita al Bam Bar di Taormina. Proprio così: la granita più gustosa che c’è è nella perla dello Jonio!

Il Bam Bar è diventato una vera istituzione per gli amanti della granita e anche le star vanno in brodo di giuggiole per le sue creazioni. L’ultimo avvistamento eccellente? Quello di Checco Zalone, pizzicato mentre si gustava una granitona alla frutta fresca, rigorosamente accompagnata da una brioche.

Il segreto del successo? Innanzitutto l’esperienza pluridecennale del proprietario Saretto Bambara, un vero maestro granitaio. Poi gli ingredienti di prima qualità, dalla frutta freschissima alla panna montata ad hoc. Il risultato? Una crema fresca e vellutata che sembra un gelato, ma con la fruosità del sapore che solo la frutta di Sicilia sa dare.

Al Bam Bar c’è solo l’imbarazzo della scelta: si va dai classici gusti mandorla e pistacchio ai più estivi come fragola, pesca, limone. E per i più golosi ci sono le varianti con panna o copertura di chocolate. Insomma, ce n’è per tutti i palati!

È proprio vero che la Sicilia regala emozioni uniche, non solo per i suoi panorami mozzafiato ma anche per le papille gustative. E la super granita del Bam Bar di Taormina è una di quelle esperienze da provare almeno una volta nella vita. Anche per postare la foto su Instagram e far venire l’acquolina a tutti gli amici!