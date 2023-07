Per Diletta Leotta vacanza in bikini in Sicilia col pancione: parto vicino

Manca circa un mese alla nascita della figlia di Diletta Leotta e la popolare conduttrice ha deciso di concedersi una vacanza rilassante nella sua amata Sicilia. Diletta ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in bikini con il pancione bene in vista, sorridente e abbronzatissima, pronta a vivere le ultime settimane da futura mamma.

Diletta Leotta si rilassa in Sicilia a un mese dal parto

Diletta Leotta si gode sole e mare di casa tra Scilla e Cariddi, in attesa che la piccola venga alla luce. La data prevista per il parto sarebbe attorno al 16 agosto, giorno del compleanno della conduttrice catanese. Per Diletta si preannuncia un’estate decisamente calda, e non solo per le alte temperature. “Sicily”, scrive nel commento al post su Instagram.

Diletta legatissima alle sue radici siciliane

La Leotta non ha mai nascosto il forte legame con la sua terra d’origine, la Sicilia, descrivendosi come una ragazza semplice, legata alle tradizioni. Ecco perché ha scelto di partorire a Milano ma di festeggiare il suo primo compleanno da mamma proprio in Sicilia, con i sapori e i profumi della sua infanzia. Nei nuovi scatti social la vediamo splendida con un bikini rosa confetto, che mette in risalto le forme materne, e i capelli raccolti in treccine. “La futura mamma più bella”, commentano i fan. Del resto, nonostante la dolce attesa, Diletta non ha mai perso la sua sensualità e femminilità.

Si rincorrono le voci sulle nozze con Karius

E c’è chi sogna già di vederla presto all’altare. Sono infatti insistenti le voci di un imminente matrimonio con il compagno, il portiere Loris Karius. Diletta non ha mai nascosto il desiderio di sposarsi, ma vuole ricevere la proposta in modo tradizionale. E proprio di recente è stata paparazzata in Sicilia con un anello sospetto al dito. Sarà finalmente arrivata la proposta di nozze? Per ora Diletta si gode la gravidanza e questi momenti di relax nella sua isola. Non vede l’ora di poter fare il bagno al mare con la sua bimba e magari, in futuro, costruire una famiglia tutta siciliana. Del resto lei è una mamma dilettante orgogliosamente sicula!