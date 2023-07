Tragedia sul lavoro in Sicilia, operaio muore cadendo da una struttura in legno

Una nuova tragedia sul lavoro si è consumata questa mattina, intorno alle 12:30, nella contrada Marascotto nel comune di Caronia, dove un operaio edile di 41 anni ha perso la vita cadendo da una struttura in legno su cui stava effettuando degli interventi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando per conto della ditta per cui era impiegato quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo riportando gravissime ferite. Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno trasportato d’urgenza il 41enne all’ospedale di Sant’Agata di Militello, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale e della compagnia di Santo Stefano di Camastra per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La zona in cui si è consumato il dramma si trova all’interno del Parco dei Nebrodi, al confine con altri comuni.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro, l’ultimo di una lunga scia di sangue che non sembra arrestarsi. Le autorità competenti faranno luce sull’accaduto, ma intanto c’è sgomento e dolore per l’uomo, ennesima vittima di un lavoro troppo spesso insicuro.