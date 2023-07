Russell Crowe incanta la Sicilia: tappa a Palermo prima di lasciare l’isola

Palermo – L’attore Russell Crowe è atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, ultima tappa del suo viaggio in Sicilia prima di fare ritorno a casa. La star hollywoodiana, diventata famosa per film come Il Gladiatore, ha trascorso alcuni giorni di relax e vacanza tra Taormina e le isole Eolie, godendosi le bellezze dell’isola.

La sua presenza non è passata inosservata e sui social sono apparse numerose foto con fan entusiasti di incontrare il divo australiano. Lo scatto pubblicato sulla pagina Facebook dell’aeroporto di Palermo, che ritrae Crowe sorridente, è diventato rapidamente virale, con migliaia di like e condivisioni.

Anche all’arrivo nel capoluogo siciliano l’attore è stato accolto dall’affetto e dall’entusiasmo dei suoi ammiratori, colpiti dalla sua disponibilità e gentilezza nel concedere autografi e selfie ricordo.

Il viaggio di Russell Crowe conferma ancora una volta il fascino intramontabile della Sicilia, meta ambita da star di tutto il mondo che ne rimangono ammaliate, tra natura, cultura, storia e ovviamente il calore della gente. Chissà se dopo questa visita il divo di Hollywood tornerà presto sull’isola per altre vacanze. Di sicuro questa non sarà l’ultima volta che vedremo il gladiatore nella trinacria.