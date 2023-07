Neonato cade da fasciatoio e muore, drammatico incidente in Sicilia

Una tragedia senza precedenti ha colpito la piccola città siciliana di Agira, inprovincia di Enna. dove un neonato di soli sei mesi è morto a causa di una caduta dal fasciatoio. Il piccolo Filippo, residente ad Agira, è stato trasferito in elisoccorso dall’ospedale Umberto I di Enna all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente domestico, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti. Il bimbo, subito dopo la caduta, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Enna, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I medici hanno deciso di trasferirlo in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove il piccolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma purtroppo senza successo.

Il sindaco di Agira, Maria Greco, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del piccolo Filippo. “Non ci sono parole dopo una simile tragedia, nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo. Ci stringiamo a loro nel cordoglio, che è il cordoglio di tutti noi”, ha dichiarato la sindaco.

L’intera comunità di Agira è sotto shock per la morte del piccolo Filippo, e le autorità locali stanno cercando di fare luce sulla dinamica dell’incidente.