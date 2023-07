Fiorello in vacanza va a spasso per Taormina, i fan vogliono Viva Rai 2 in Sicilia

Mentre Russell Crowe passeggia per Taormina, c’è anche Fiorello nella Perla dello Ionio siciliano. Il mattatore siculo è tornato in uno dei luoghi che ama di più, dove ormai è di casa. Immancabile la sosta al Bar Bambar, dove Rosario si è intrattenuto col grande amico Saretto Bambara.

Come d’abitudine, Fiorello è arrivato a Taormina a bordo di uno scooter, schivando le interminabili code d’auto che in estate paralizzano la splendida località turistica. Con la consueta verve, ha abbracciato il proprietario del locale, si è concesso qualche chiacchiera per poi sparire, forse diretto a Letojanni da parenti e amici.

Nei giorni scorsi lo showman siciliano si è reso protagonista di un curioso siparietto social proprio al Bambar di Taormina. Quanti gusti esistono per la tipica granita siciliana? Innumerevoli. Fiorello ha provato ad elencarli, chiedendo al gestore anche la traduzione nelle lingue più strane: limone, pesca, fragola, mandorla, caffè e così via. Un video esilarante, con Rosario mattatore assoluto.

Intanto Fiorello è alla ricerca di una nuova location per il suo morning show “Viva Rai 2”, dopo lo sfratto dagli studi di Via Asiago a Roma per proteste dei residenti. In tanti sui social gli stanno proponendo soluzioni in ogni dove, persino in Sicilia: “Perché non vieni a Taormina da Saretto? Sarebbe perfetto!”.

Chissà se Rosario accetterà l’invito e ci stupirà con le sue strepitose dirette dalla terra natia. Di certo la Sicilia sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Per ora ci godiamo le sue scorribande estive tra Taormina e le altre perle dell’Isola, in attesa di ritrovarlo, come sempre irresistibile, in tv.