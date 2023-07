Russell Crowe a Stromboli si inchina alla bellezza della Sicilia: “Dono degli dei”

La Sicilia ha ammaliato un’altra star hollywoodiana. Ora è arrivato il turno del premio Oscar Russell Crowe, letteralmente estasiato dalle meraviglie dell’isola. L’attore neozelandese, indimenticabile Gladiatore, si trova in questi giorni in tour tra le perle delle Eolie a bordo del suo lussuoso yacht.

Crowe naviga tra le perle delle Eolie e cattura panorami unici

E su Twitter ha dedicato un omaggio speciale alla Trinacria: “L’Italia è un dono degli dei. Da amare, da rispettare, da onorare”, ha scritto Crowe postando una foto mozzafiato dell’isolotto di Strombolicchio. Parole che testimoniano tutta l’ammirazione per le bellezze naturali siciliane.

Dopo essere stato avvistato dai fan festanti al porto di Catania, il divo hollywoodiano si è concesso un po’ di relax, prima di salpare alla scoperta delle perle eoliane. In navigazione tra Vulcano, Panarea e Stromboli, Crowe non perde occasione per immortalare panorami unici al mondo.

L’omaggio di Russell Crowe sulla bellezza della Sicilia

La Sicilia conquista il cuore del Gladiatore, che ha scelto di trascorrere parte delle sue vacanze nel Mediterraneo proprio tra le coste sicule. L’ennesimo vip folgorato dall’incanto di questa terra magica. Si allunga così la lista delle star che hanno scelto di rilassarsi in Sicilia- E tutte sono rimaste incantate da una bellezza che non ha eguali. Anche il “Gladiatore” Russell Crowe si è dovuto inchinare davanti allo splendore di una regione che non smette di attrarre i grandi del mondo. L’omaggio dell’attore sui social è il miglior spot che la Sicilia potesse desiderare.