Il paradiso di Pantelleria, l’isola delle star di Hollywood e italiane

Pantelleria si conferma ancora una volta la meta preferita dei vip per le vacanze estive. L’isola siciliana, con il suo fascino selvaggio e i suoi paesaggi mozzafiato, attira ogni anno numerose celebrità italiane e internazionali in cerca di relax lontano dai riflettori.

In questi giorni sono sbarcati sull’isola due protagonisti della serie tv americana Station 19, lo spin off di Grey’s Anatomy: gli attori Jay Hayden e Jaina Lee Ortiz, che nella fiction interpretano rispettivamente Travis e Andy. I due hanno documentato il loro soggiorno postando diverse foto sui social, tra bagni di fango al Lago di Venere e gite nei borghi più caratteristici. La coppia di colleghi, che secondo i rumors starebbe insieme anche nella vita reale, ha scelto Pantelleria per godersi qualche giorno di tranquillità, lontano dal clamore hollywoodiano.

La scorsa settimana ha fatto tappa sull’isola anche il famoso conduttore Rai Alberto Matano, volto de La Vita in Diretta, che sui social ha condiviso alcuni momenti del suo soggiorno tra natura, ottimo cibo e relax.

E come ogni anno, è atteso l’arrivo di Re Giorgio: lo stilista Giorgio Armani, che possiede una lussuosa villa sull’isola e trascorre qui le sue vacanze estive, approdando con il suo yacht personale.

Pantelleria dunque si conferma meta ambita dai vip di tutto il mondo, che possono vivere qualche giorno di tranquillità, godendosi le bellezze dell’isola lontano da occhi indiscreti e folle di fan. Chissà quali altre celebrità decideranno di trascorrere le vacanze nella perla nera del Mediterraneo.

Perché Pantelleria è l’isola dei vip

Tra privacy, natura incontaminata e glamour, ecco perché le star scelgono questa perla della Sicilia. L’isola di Pantelleria è da sempre una delle mete preferite dai vip per le vacanze estive. Ma cosa rende questo lembo di terra vulcanica così ambito dalle star italiane e internazionali?

Innanzitutto la privacy: Pantelleria garantisce tranquillità e discrezione, permettendo ai famosi di godersi le vacanze lontani da occhi indiscreti e folle di fan. Non a caso, sono numerosi i vip che hanno acquistato una casa sull’isola, per poterci trascorrere periodi di relax tutto l’anno.

Tra questi spicca lo stilista Giorgio Armani, che possiede una lussuosa villa con piscina a strapiombo sul mare e ogni estate arriva con il suo yacht personale. Tra gli abitue di Pantelleria anche Luca Zingaretti con la moglie, Isabella Ferrari. Anche Salvo Ficarra arriva non di rado a Pantelleria.

Ma oltre alla riservatezza, i vip amano Pantelleria per i suoi paesaggi selvaggi e incontaminati, dai laghetti termali alle calette nascoste. Una natura vulcanica dalla bellezza primordiale, perfetta per chi vuole staccare la spina. E poi l’atmosfera glamour dei locali notturni, i ristoranti gourmet e lo shopping nei boutique hotel.

Insomma, Pantelleria è il mix perfetto tra pace, bellezza naturale e lusso. Ecco perché continua ad attrarre le personalità del jet set italiano e internazionale. E anche quest’estate, la perla nera del Mediterraneo è pronta ad accogliere nuove celebrità in cerca di relax.