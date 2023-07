Ficarra e Picone scelgono il Borgo più bello d’Italia siciliano per girare Santocielo

Montalbano Elicona, splendido borgo dei Nebrodi in provincia di Messina, si è trasformato per due settimane in un set cinematografico per le riprese di “Santocielo”, il nuovo film di Ficarra e Picone in uscita il 14 dicembre.

La troupe ha concluso le riprese nel caratteristico centro messinese, dopo aver girato anche a Catania. Una grande festa per gli abitanti di Montalbano Elicona, che hanno accolto con entusiasmo i due mattatori siciliani.

Montalbano Elicona set per il film di Ficarra e Picone

Oltre 60 cittadini hanno partecipato come comparse, mentre sui social impazzano i video degli esilaranti siparietti tra Ficarra e Picone e la gente del posto. Il sindaco Antonino Todaro, visibilmente emozionato, ha donato ai due comici una targa in argento realizzata dal maestro orafo Antonello Piccione, con inciso “Grazie per aver reso speciale ogni angolo del nostro borgo”.

Nel cast, oltre alla coppia Ficarra-Picone, spiccano le attrici Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. La regia è affidata a Francesco Amato. Location principali delle riprese il quartiere Matrice, piazza Duomo, Palazzo Minissale e soprattutto la zona Serro, che nel film rappresenterà un tipico paesino siciliano.

Location delle riprese tra le bellezze del borgo

Una vetrina eccezionale per le bellezze del borgo siciliano, uno dei più affascinanti d’Italia con il suo maestoso castello federiciano. “Per la nostra comunità è un onore poter ospitare un film così importante, ne trarrà un enorme beneficio in termini di visibilità”, ha dichiarato soddisfatto il sindaco Todaro ringraziando cast e troupe.

Attesa per il ritorno al cinema della coppia

Dopo il successo de “La stranezza”, premiato anche ai Nastri d’Argento, Ficarra e Picone sono pronti a tornare al cinema per le feste natalizie con questa nuova irresistibile commedia, di cui sono anche sceneggiatori insieme ad altri autori. Cresce l’attesa per l’ennesima prova del talento comico della coppia siciliana, capace di regalare risate ma anche momenti di profonda umanità grazie a uno sguardo acuto sulla realtà. E chissà che “Santocielo” non porti anche qualche nomination ai prossimi David di Donatello.

Selfie e video: il paese in festa

Intanto Montalbano Elicona si gode questo momento di gloria come set cinematografico. I selfie e i video con Ficarra e Picone rimbalzano sui social, in un clima di festa che ha unito ancora di più la comunità. Il cinema può essere veicolo prezioso per far conoscere le bellezze meno note della Sicilia e i suoi tesori nascosti. Montalbano Elicona, anche grazie a questa esperienza unica, è pronta a brillare come meritano la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni secolari.