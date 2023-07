Misilmeri comune riciclone 2023 fa il record di raccolta differenziata

Misilmeri si conferma comune riciclone 2023, aggiudicandosi un importante riconoscimento da Legambiente. È l’unico comune della Sicilia sopra i 15mila abitanti ad essere premiato quest’anno per le sue performance nella raccolta differenziata. Gli altri due comuni ricicloni della Sicilia sono San Giuseppe Jato e Santa Cristina Gela.

Già lo scorso anno Misilmeri era stata indicata come miglior comune siciliano over 15mila abitanti, ma nel 2023 ha fatto ancora meglio. Con una percentuale di raccolta differenziata pari al 78,9% e una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato di 68,5 kg all’anno per abitante, il comune del Palermitano si è aggiudicato il premio di Legambiente alla trentesima edizione del concorso Comuni Ricicloni.

Grande la soddisfazione del sindaco Rosario Rizzolo, che ha ringraziato i cittadini per questo importante traguardo: “Siamo orgogliosi che Misilmeri continui ad essere al primo posto in Sicilia per la sua categoria. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per nuove sfide, verso nuovi obiettivi di gestione virtuosa dei rifiuti”.

Il primo cittadino ha voluto condividere il merito con gli uffici comunali, gli operatori ecologici e i misilmeresi, il cui impegno nella raccolta differenziata è stato determinante per raggiungere percentuali così elevate. Un lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti.

Misilmeri diventa così un modello positivo per tutti i comuni siciliani, dimostrando come anche realtà medio-grandi possano eccellere nell’economia circolare se c’è sinergia tra amministrazione e cittadinanza. Un esempio da seguire per rendere l’intera isola più ecologica e sostenibile.

Ora l’obiettivo è migliorare ulteriormente, puntando su nuove iniziative per la salvaguardia ambientale. Misilmeri è pronta per nuove sfide green: la strada intrapresa è quella giusta per un futuro più pulito e consapevole.