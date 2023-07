Francesca Del Bufalo incantata dalla Sicilia: la nota influencer tra Noto, Siracusa e Taormina

La bellissima influencer svizzera Francesca Del Bufalo ha scelto la Sicilia come meta delle sue vacanze estive e sta documentando il suo viaggio da sogno sul suo seguitissimo profilo Instagram. Con i suoi oltre 136mila follower, la ragazza sta facendo letteralmente impazzire il web con gli scatti da cartolina nelle località più ambite dell’isola: da Taormina a Ortigia, a Sciacca a Marzamemi.

La fashion blogger elvetica, che sul suo profilo scrive “Ogni giorno racconto la favola mia!”, si è concessa una visita indimenticabile a Siracusa, immortalando dall’alto la splendida Piazza Duomo di Ortigia. Poi via verso Noto, per ammirare le meraviglie del barocco siciliano e la maestosa scalinata della Cattedrale. Ma non finisce qui! La vulcanica Francesca Del Bufalo ha poi proseguito alla volta di Taormina, regalando ai fan panorami mozzafiato dalla terrazza dell’hotel e selfie in costume da urlo nelle acque cristalline della costa. Il tour dell’influencer è stato davvero da sogno, tra piatti tipici siciliani, relax nelle spiagge paradisiache di Sciacca e visite culturali.

“Quanto sei bella Marzamemi”, scrive incantata la Del Bufalo pubblicando foto dell’incantevole borgo marinaro siciliano. E ancora tappe al Verdura Resort, il lussuosissimo Rocco Forte Hotel di Sicilia. Insomma, la reginetta di Instagram non si è fatta mancare proprio nulla da questa vacanza siciliana. Grazie alla sua presenza sui social e alle foto patinate, Francesca sta facendo una splendida pubblicità alle bellezze della Sicilia. L’influencer ha letteralmente stregato i suoi fan con gli scorci da cartolina dell’isola. E di certo questo viaggio contribuirà ad accrescere ulteriormente la sua fama su Instagram.