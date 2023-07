Carlo Conti si prende la siciliana Cristina Scuccia: sarà a Tale e Quale show

Palermo – Cristina Scuccia è pronta a calcare uno dei palchi televisivi più ambiti per un artista: quello di Tale e Quale Show. La cantante siciliana, nota al grande pubblico per il successo ottenuto a The Voice of Italy nel 2014 nei panni di Suor Cristina, è stata annunciata nel cast della nuova edizione dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti.

Dopo l’addio al velo, l’inizio della carriera nello spettacolo per la Scuccia

Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso televisivo intrapreso dalla Scuccia dopo l’addio al velo e la decisione di abbracciare la carriera artistica a tempo pieno. Una scelta coraggiosa che l’ha portata a mettersi in gioco in contesti completamente nuovi per lei, come l’Isola dei Famosi, dove si è classificata finalista apprezzata dal pubblico.

Ora per Cristina inizia una nuova sfida canora nel programma di punta degli ascolti Rai del venerdì sera. Un ritorno alle origini e una grande chance per mostrare la sua versatilità vocale nell’imitare grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Un cammino lungo e tortuoso per la siciliana

La sua presenza nel cast segna anche la definitiva consacrazione televisiva dell’ex suora, ormai considerata a tutti gli effetti personaggio rilevante dello showbiz nostrano. Un cammino lungo e tortuoso iniziato quasi per caso anni fa su quel palco di The Voice, quando il suo timbro vocale e la sua personalità conquistarono tutti.

Da lì è iniziato il percorso di trasformazione che l’ha portata a dire addio all’abito religioso e aprirsi gradualmente a un mondo completamente nuovo, tra dubbi e difficoltà ma anche tantissime soddisfazioni. L’affetto del pubblico l’ha sempre accompagnata in questi anni, fino all’approdo nel prime time di Rai1.

Intanto, la Scuccia ha annunciato su Instagram di essere diventata zia per la terza volta, condividendo la gioia con i follower. Un nuovo nipotino che va ad aggiungersi agli amati nipoti, come raccontato dalla stessa Cristina qualche mese fa a Verissimo. Ora massima concentrazione sulla nuova avventura a Tale e Quale Show, dove dovrà dare il meglio di sé per convincere la giuria e il pubblico.