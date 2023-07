Controlli dei Nas a tappeto: sequestri e sanzioni a Pantelleria e Favignana

Palermo – Controlli serrati dei Carabinieri del Nas nelle isole minori della Sicilia per vigilare sulla sicurezza alimentare e sanitaria nel periodo estivo. Nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura 2023”, i militari hanno effettuato un’intensa attività ispettiva, in particolare a Favignana, Pantelleria e nelle Egadi, con il supporto dei comandi territoriali dell’Arma.

Numerose le infrazioni riscontrate che hanno portato a sanzioni per decine di migliaia di euro, al sequestro di centinaia di kg di alimenti e prodotti, oltre che al blocco di locali e strutture prive dei requisiti igienico-sanitari. Nel corso dei controlli sono state ispezionate strutture ricettive, stabilimenti balneari, ristoranti e aziende di produzione alimentare. Tra le principali violazioni accertate, le carenze igieniche e strutturali dei locali, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo e sicurezza alimentare, l’omessa indicazione sugli alimenti preparati della provenienza degli ingredienti.

A seguito delle verifiche sono stati posti sotto sequestro prodotti alimentari per circa 500 chili di cui 450 di pesce ed una quarantina di prodotti cosmetici, per un valore complessivo di circa 15.000 euro e 15.800 litri divino poiché privo della denominazione di vendit del valore complessivo di 240.000 euro. Inoltre i militari hanno proceduto al “blocco ufficiale” di diversi locali e container di un’azienda, adibiti a deposito, poiché mancanti della registrazione sanitaria, al cui interno vi erano custoditi circa 1.200 chili di alimenti e 3.800 litri vari per un valore di 60.000 euro, anche questi sottoposti al blocco.

“Le attività di controllo dei Nas proseguiranno per l’intera stagione estiva – fanno sapere i Carabinieri – al fine di tutelare la salute dei turisti nelle località balneari e nelle isole minori, meta di vacanzieri italiani e stranieri”. L’operazione Estate Sicura 2023 continuerà per garantire vacanze tranquille e sicure dal punto di vista alimentare.