Allarme squalo nel mare di Trabia, bagnanti fuggono: “È 2 metri”

Palermo – Attimi di paura questa mattina sul litorale di Trabia, dove intorno alle 10 è stato avvistato uno squalo azzurro. L’animale, lungo circa due metri, è stato notato nelle acque antistanti la spiaggia tra contrada Tonnara e Santa Rosalia, nei pressi dell’hotel Tonnara e del Castello.

La presenza dello squalo, la cui specie è chiamata anche verdesca, ha seminato il panico tra i bagnanti presenti, che si sono immediatamente allontanati dall’acqua. Secondo le testimonianze raccolte, lo squalo ha nuotato per alcuni minuti nella zona, per poi dileguarsi verso il largo.

Non si registrano feriti né danni, visto che lo squalo azzurro è solitamente imnoquo per l’uomo, ma la paura è stata tanta tra residenti e turisti. “Ero in acqua con mio figlio quando ho visto l’ombra dello squalo – racconta una bagnante – siamo corsi fuori il più velocemente possibile”.

La verdesca è uno squalo costiero che solitamente non rappresenta un pericolo per l’uomo, ma la sua presenza ha destato allarme tra gli abitanti di Trabia e dei comuni limitrofi. Si tratta dell’ennesimo avvistamento nella zona negli ultimi giorni: solo pochi giorni fa un altro esemplare era stato visto al largo di Santa Flavia. Il video in fondo.

Gli esperti spiegano che le alte temperature estive spingono alcune specie marine, come appunto la verdesca, ad avvicinarsi maggiormente alla costa. Le autorità invitano alla prudenza e raccomandano di non entrare in acqua in caso di avvistamento, ma al momento escludono rischi concreti per i bagnanti.