Passione hot nel salotto buono di Taormina, coppia fa l’amore in strada (VIDEO)

Una coppia sorpresa a fare l’amore per le strade di Taormina, splendido luogo turistico siciliano, meta di migliaia di visitatori ogni giorni. Così la “Perla” siciliana, si conferma, città dell’amore. Lungo corso Umberto c’è chi non perde tempo, ma ahimè non perde tempo ma viene immortalato dalla telecamera di un telefonino. I due piccioncino si lasciano andare a effusioni ben oltre le righe incuranti del fatto che ai tavolini del bar a poca distanza ci sia gente e che vi siano anche dei passanti.

Una scena che non è passata inosservata e c’è anche chi ha ripreso le focose effusioni tra i due, così il video è finito prima sulle chat di WhatsApp e poi in rete. Così la placida Taormina si è trasformata in un set a luci rosse almeno a giudicare dall’ultimo film amatoriale girato in pieno giorno sul corso Umberto. Protagonisti della pellicola a luci rosse la coppietta spensierata che ha pensato bene di coccolarsi senza riserve, incurante dei passanti e degli avventori dei tanti bar che affacciano sulla passeggiata.

Immortalati da uno smartphone, la focosa coppia ha dato il meglio di sé in una performance osé che ha saputo coinvolgere – loro malgrado – anche gli spettatori dei tavolini limitrofi. La “perla” siciliana, il caldo, si conferma così una città ad alto tasso d’amore.