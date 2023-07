Lo spaghetto alle vongole 2.0, la versione gourmet dello chef palermitano Giuseppe Guardì

Palermo – Lo chef Giuseppe Guardì, membro della Federazione Italiana Cuochi, ha dato una sua personalissima rivisitazione ad uno dei piatti più classici e popolari della cucina siciliana: lo spaghetto alle vongole.

Nato a Palermo nel 1999, Guardì ha iniziato a lavorare in cucina fin da giovanissimo, spinto dalla sua innata passione per la gastronomia. Dopo importanti esperienze in ristoranti stellati come l’Ippolito, lavora ora come sous chef presso il ristorante La Tonnara Bordonaro, storica struttura palermitana.

La ricetta dello “spaghetto alle vongole 2.0” ideata da Guardì arricchisce il piatto originale con un gustoso condimento di mollica di pane tostata, prezzemolo e ghiaccio frullato. “Volevo esaltare i sapori tradizionali della mia terra in una versione gourmet e contemporanea”, spiega lo chef.

Lo chef: “In cucina ingredienti veri e genuini”

Guardì parte sempre dagli ingredienti per le sue creazioni: “In cucina bisogna usare solo prodotti autentici e di stagione. La mia ispirazione viene dai sapori semplici dell’infanzia e dalla tradizione gastronomica siciliana, che interpreto in chiave moderna ma rispettosa”.

Con la sua ricetta, lo chef palermitano dimostra ancora una volta come rendere omaggio alla tradizione partendo dall’essenza degli ingredienti per poi proiettarli in una nuova combinazione di gusto.

Allora ecco la sua ricetta:

Spaghetto alle vongole 2.0

Ingredienti per 4 persone:

320g di spaghetti

350g di vongole

1 spicchio d’aglio

3 cucchiai olio evo

½ bicchiere di acqua

100g di prezzemolo

Mollica di pane 30g

pepe q. B

Ghiaccio. Q. B

PROCEDIMENTO:

lasciate spurgare le vongole in abbondante acqua fredda salata per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo, battetele all’interno del lavandino e sciacquatele sotto l’acqua fresca corrente per eliminare sabbia e impurità.

Tagliare la Mollica di pane (di consistenza dura) a quadrucci e tostatela in una padella antiaderente.

In un ampia padella fate rosolare l’aglio con l’olio. Tuffatevi le vongole e coprite subito con un coperchio. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua e fate cuocere per 2-3 minuti, agitando di tanto in tanto la padella e prelevando con una schiumarola tutte le vongole già aperte.

Trasferitele in un piatto e filtrare il liquido di cottura. Una parte di liquido che avete ottenuto versatelo nel pane tostato, e aggiungere il prezzemolo, (le foglie) e fate cuocere per 5 minuti, gustare di pepe. Dopodiché aggiungere il ghiaccio circa 1 bicchiere e frullare con un mixer a immersione. Filtrare il tutto. Rimuovere qualche vongole dal guscio.

Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata portata a bollore. In un ampia padella versare il rimanente liquido con le vongole sgusciate, scolare la pasta e finite la cottura in padella aggiungendo la salsa verde, infine mantecare con olio evo e aggiungete le vongole intere.