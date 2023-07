Il set de Il Gattopardo in Sicilia e Deva Cassel fa sognare

Le immagini dal set siciliano della nuova serie Netflix “Il Gattopardo” ci hanno fatto sognare, trasportandoci in un’epoca lontana grazie ai sontuosi costumi e alla bellezza senza tempo dei luoghi. In particolare, vedere la giovane Deva Cassel nei panni di Angelica Sedara, la splendida ragazza della buona borghesia siciliana che sarà la causa della disgregazione sociale nella Palermo dell’Ottocento, è stato come fare un tuffo nel passato.

La diciottenne Deva, figlia d’arte di Monica Bellucci e Vincent Cassel, debutta come attrice proprio in questo ruolo impegnativo, che fu di Claudia Cardinale nel capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. Le foto dal set ce la mostrano irriconoscibile, con i capelli corvini acconciati secondo la moda dell’epoca, un abito sontuoso dai ricami preziosi e la crinolina che le conferisce un’aria sognante. Accanto a lei, un’altra giovane promessa del cinema italiano: Benedetta Porcaroli, che interpreta Concetta, la cugina di Angelica segretamente innamorata del bel Tancredi Falconeri, nipote del principe di Salina.

Proprio il principe di Salina, Don Fabrizio Corbera, ha il volto di Kim Rossi Stuart. Il noto attore romano si cala nei panni del protagonista del romanzo di Tomasi di Lampedusa, interpretato sul grande schermo dalla leggenda Burt Lancaster. A prestare il suo fascino al nipote Tancredi, l’amato di Concetta e Angelica, è invece Saul Nanni. Il giovane attore si è già distinto in produzioni di successo come “Mare Fuori” e “SKAM Italia”.

Le riprese della serie, definita da Variety “il più ambizioso progetto Netflix in Italia”, sono iniziate in Sicilia ad aprile e proseguiranno tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma. Le prime immagini anticipano una produzione sfarzosa, ricca di costumi, scenografie maestose e un cast brillante, che promette di portare la storia del “Gattopardo” ai fasti di successi come “Downton Abbey” e “The Crown”.

La Sicilia dell’Ottocento prende vita in queste foto, regalandoci un assaggio di cosa sarà la serie. L’amore, i intrighi, lo sfarzo e il decadimento di un’epoca lontana rivivono grazie a volti nuovi ma talentuosi, pronti a farci sognare ancora una volta con la magia del grande schermo. L’attesa per l’arrivo de “Il Gattopardo” su Netflix si fa già trepidante.