Palermo, una donna travolta sulle strisce pedonali

PALERMO – Ancora un grave incidente stradale nel capoluogo siciliano. Una donna di 46 anni è stata investita questa mattina in via Belgio, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’automobile che sopraggiungeva da via dei Nebrodi non è riuscita ad evitare l’impatto, scaraventando la donna sull’asfalto.

Soccorsa dai sanitari del 118, la 46enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove è stata ricoverata nel reparto di Trauma Center in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale di Palermo, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A bordo dell’auto, un uomo di 57 anni rimasto sotto choc dopo l’impatto: anche lui è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona saranno utili per fare luce sulla dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.