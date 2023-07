Drammatico incidente sulla SS115, cinque feriti gravi: arriva l’elisoccorso

Grave incidente stradale sulla strada statale 115 nei pressi del bivio Mollarella di Licata. Il bilancio è di 5 feriti, di cui due in gravi condizioni.

Uomo incastrato tra le lamiere

Il più grave è un uomo di 40 anni che viaggiava a bordo di una Peugeot insieme ad altre due persone. Dopo l’impatto è rimasto incastrato tra le lamiere e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. È stato poi trasferito d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, le sue condizioni sono critiche.

Altri 4 feriti gravi

Gravi anche le condizioni degli altri 4 feriti, tutti trasferiti all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Si tratta di un uomo e una donna che erano sulla Peugeot e di una coppia di anziani a bordo di un fuoristrada Pajero.

Viabilità bloccata, traffico deviato

Sul luogo dell’incidente sono intervenute 4 ambulanze, polizia e carabinieri. Il traffico è stato bloccato e deviato su percorsi alternativi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. L’Anas fa sapere: “La strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 227, a Licata, in provincia di Agrigento. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.