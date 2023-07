C’è una siciliana prodigio, Nicole supera la maturità al quarto anno di scuola a pieni voti

Nicole Insalaco è una stella nel firmamento degli studenti siciliani. La storia di questa studentessa 18enne di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è davvero straordinaria e merita di essere raccontata come esempio di talento e determinazione per i giovani siciliani. Questa brillante ragazza, nonostante la giovane età, è riuscita in un’impresa che inorgoglisce l’intera comunità scolastica: diplomarsi con un anno di anticipo, all’età di 18 anni, ottenendo il massimo dei voti, 100 e lode.

Nicole frequentava il quarto anno del prestigioso liceo scientifico “Leonardo Sciascia” di Canicattì quando, grazie al suo rendimento eccellente, le è stata offerta l’opportunità di sostenere in via straordinaria gli esami di maturità. La studentessa modello non si è lasciata scappare questa possibilità, che viene concessa solo a chi dimostra risultati scolastici fuori dal comune. Dopo aver ottenuto l’idoneità, Nicole ha affrontato con successo le prove d’esame, conseguendo il diploma di maturità scientifica con il massimo dei voti.

Un risultato notevole, che la giovane, che è anche violinista e figlia di un dirigente di polizia, ha raggiunto grazie al suo impegno costante e alla passione per lo studio. Sin da piccola, Nicole ha manifestato un’intelligenza vivace e uno spiccato interesse per l’apprendimento. La sua curiosità e determinazione l’hanno portata a bruciare le tappe, diventando un’eccellenza all’interno del suo liceo. Un motivo di orgoglio per i genitori, gli insegnanti e i compagni di classe, che l’hanno sempre sostenuta e incoraggiata nel suo brillante percorso.

La notizia del diploma con lode a 18 anni si è rapidamente diffusa in tutto il territorio, suscitando ammirazione e stima da parte dell’intera comunità scolastica siciliana, che vede in Nicole un esempio da seguire e imitare. La sua storia dimostra come, con passione, studio costante e fiducia in se stessi, anche gli studenti siciliani possano ambire alle vette più alte e competere ai massimi livelli in ambito nazionale.

Sicuramente sentiremo ancora parlare di Nicole e dei suoi successi. Il suo futuro è ricco di promesse, con le porte spalancate delle migliori università italiane. Questa straordinaria ragazza ha ancora tanto da dimostrare e siamo certi continuerà a stupirci, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni di studenti siciliani che sognano l’eccellenza.