Biagio Antonacci in vacanza in Sicilia s’innamora: “”Un posto senza tempo…”

Il cantautore milanese Biagio Antonacci ha dimostrato ancora una volta il suo amore per la Sicilia, soggiornando per qualche giorno nella splendida cornice del Val di Noto, tra Siracusa e Noto. L’occasione è stata il concerto sold-out al teatro greco del capoluogo aretuseo. Antonacci, che negli anni scorsi aveva già visitato e apprezzato il Ragusano, inclusa Scicli e Portopalo di Capo Passero, questa volta ha potuto godere delle bellezze del siracusano, visitando il celebre teatro greco di Siracusa e passeggiando tra le meraviglie del barocco di Noto.

Nelle foto condivise sui social, Antonacci appare rilassato e a suo agio nell’atmosfera della Sicilia, tra un tuffo in piscina con vista mozzafiato su Siracusa e visite ai monumenti della cultura ellenica. A Noto, il cantautore milanese non ha potuto fare a meno di passeggiare per le strade della città patrimonio dell’UNESCO, cenando in uno dei ristoranti tipici e condividendo foto con i fan, tra cui i volontari della Protezione Civile, ringraziandoli per il loro prezioso lavoro.

“Un posto senza tempo … Che Onora ogni nota”. Questo ha scritto Biagio Antonacci commentando la sua presenza al teatro greco di Siracusa. Il momento clou della vacanza siciliana è stato certamente il concerto al teatro, dove Antonacci si è esibito per la gioia di 5000 fan in delirio. Presentandosi a sorpresa sul palco, il cantautore ha regalato 90 minuti di puro spettacolo, tra successi intramontabili, salti, danze e una complicità immediata con il pubblico. Nonostante qualche piccola esitazione sulla storia e le caratteristiche del monumento che lo ospitava, Antonacci ha saputo incantare gli spettatori con la potenza evocativa delle sue canzoni e la magia di un’atmosfera quasi irreale. “Quanta bellezza stasera, che sia fotografata da qualcuno lassù…”, ha commentato il cantautore, emozionato, guardando il cielo stellato sopra le millenarie pietre del teatro.