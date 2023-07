Ambra Angiolini e Giulia Michelini, due star in vacanza e sul set in Sicilia

La provincia di Trapani si conferma meta prediletta dei vip anche quest’estate. Dopo i calciatori e gli artisti avvistati nelle scorse settimane, in città sono arrivate due protagoniste d’eccezione: Ambra Angiolini e Giulia Michelini. Le due attrici sono state viste ieri insieme mentre si godevano le bellezze di Trapani, per poi spostarsi sull’isola di Favignana dove oggi hanno iniziato a girare sul set di un nuovo film.

Ambra Angiolini, accompagnata dall’attore Andrea Bosca, ha fatto tappa al borgo medievale di Erice per una visita culturale, prima di concedersi un gelato da Maurizio Liparoti. L’ex ragazza di “Non è la Rai” ha poi postato su Instagram una storia in barca insieme a Giulia Michelini, annunciando l’imminente inizio delle riprese. Qualche settimana fa, la Angiolini aveva anticipato che sarebbe stata “un’estate di lavoro ed esperienze nuove”, promettendo di raccontare presto i dettagli.

Stando alle indiscrezioni, le due attrici sono impegnate nelle riprese di “Afrodite”, film drammatico diretto da Stefano Lorenzi e prodotto da GreenBoo Production e Dakota Film Lab. Si tratta della seconda regia per Lorenzi, che ha debuttato nel 2012 con “I Calcianti” e ha poi diretto la fiction “L’Ora – Inchiostro contro Piombo”. Le riprese di “Afrodite” sono iniziate il 3 luglio tra Trapani, Favignana e dintorni, e proseguiranno per tutta l’estate.

La presenza di due protagoniste d’eccezione come Ambra Angiolini e Giulia Michelini conferma l’appeal che la Sicilia, e in particolare la provincia di Trapani, esercita sul mondo del cinema. Le bellezze architettoniche, il mare cristallino e il clima ideale ne fanno una meta privilegiata per le produzioni, con importanti ricadute anche sul turismo. L’estate si preannuncia intensa, tra vip in vacanza e set cinematografici che popoleranno l’incantevole scenario trapanese.