La Dea fortuna bacia ancora la Sicilia al 10eLotto: vinti 50 mila euro

La dea bendata continua a sorridere alla Sicilia. Nell’ultimo concorso del 10eLotto di venerdì 7 luglio, come comunica Agipronews, un fortunato giocatore di Solarino, in provincia di Siracusa, ha centrato un 9 Oro da 50 mila euro. Si tratta dell’ultima di una serie di vincite che nell’ultima settimana hanno premiato l’isola.

Solo tre giorni fa, nell’estrazione del Lotto di martedì 6 luglio, sono state registrate a Palermo due vincite, la più importante da 47.500 euro e l’altra da 28.500 euro, entrambe realizzate con tre ambi e un terno sulla ruota del capoluogo siciliano. Sempre in Sicilia, a Librizzi, in provincia di Messina, sono stati vinti 10 mila euro puntando sulla ruota di Roma.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito in tutta Italia premi per quasi 12 milioni di euro, per un totale di oltre 2,02 miliardi di euro dall’inizio dell’anno. La Sicilia si conferma ancora una volta tra le regioni più fortunate, con vincite complessive che superano i 92 milioni di euro. Il 10eLotto, nato nel 2009, è diventato in pochi anni uno dei giochi più amati dagli italiani, grazie alle frequenti estrazioni e alla possibilità di vincere premi elevati anche con piccole giocate. Come sempre il consiglio è sempre quello di giocare in modo responsabile.