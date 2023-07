Mick Jagger innamorato della Sicilia: compra casa in un paradiso

Mick Jagger ha compiuto 80 anni, un traguardo incredibile per la leggenda del rock che non ha mai smesso di stupire. Ha comprato una casa in Sicilia, isola di cui si è innamorato già negli anni scorsi. Frontman e leader dei Rolling Stones, Jagger è stato per decenni l’emblema dello stile di vita sregolato celebrato nelle canzoni della band. Sex, drugs and rock’n’roll sono state le parole d’ordine di una vita intensa, vissuta sempre sulla cresta dell’onda.

Nato nel 1943 a Dartford, cittadina del Kent, Jagger cresce in una famiglia benestante e studia alla London School of Economics. La passione per la musica blues è però più forte della finanza, e nel 1962 fonda i Rolling Stones insieme a Keith Richards e Brian Jones. Il debutto avviene il 12 luglio 1962 al Marquee Club di Londra, l’inizio di un’avventura leggendaria.

Nel corso degli anni, Jagger ha vissuto in alcune delle zone più esclusive di Londra, da Chelsea a Richmond Hill. Tra le sue case più famose, il cottage in Cheyne Walk dove visse la storia d’amore con Marianne Faithfull e la villa georgiana di Richmond, residenza negli anni ’70 e ’80 insieme alla modella Jerry Hall, madre di quattro dei suoi figli.

Negli ultimi anni, Mick Jagger ha scoperto l’Italia, trascorrendo lunghi periodi in vacanza. Dopo il Lago di Como, ha visitato la Sicilia durante la pandemia, innamorandosi dell’isola al punto da acquistare una casa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. La nuova dimora affacciata sul mare sembra destinata a diventare un rifugio per il rocker, ormai di casa nell’isola più a sud d’Italia.

Ottanta anni vissuti sempre al massimo, senza mai fermarsi: Mick Jagger incarna lo spirito ribelle e anticonformista del rock. Leader carismatico sul palco e fuori, simbolo di intere generazioni, ha segnato la storia della musica regalando al mondo successi indimenticabili come Satisfaction, Gimme Shelter, Miss You e tanti altri. Dopo quasi 60 anni insieme ai Rolling Stones, Jagger non accenna a volersi fermare e continua a calcare i palchi di tutto il mondo, portando la sua energia inconfondibile. 80 anni e non sentirli: il ragazzo di Dartford è diventato leggenda, ma il rock scorre ancora nelle sue vene come il primo giorno e la Sicilia sembra essere il coronamento della sua lunga vita da rocker.