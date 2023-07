Margareth Madè: attrice, produttrice d’olio e ambasciatrice della Sicilia

Margareth Madè, nota attrice siciliana, si racconta in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, svelando il suo amore per la Sicilia, la sua terra natale, e la sua passione per la produzione di olio d’oliva. Scopriamo insieme come Margareth riesce a coniugare la sua carriera artistica con il legame profondo che la lega alle tradizioni familiari e ai ricordi d’infanzia.

L’olio come metafora della vita

Margareth Madè, all’anagrafe Margareth Tamara Maccarrone, è nata nella splendida cornice dell’entroterra etneo, in Sicilia. Cresciuta tra le distese di ulivi, oggi è diventata produttrice di olio insieme al marito e collega Giuseppe Zeno. L’olio prodotto prende il nome dalla contrada Gioi, in val di Noto, dove si trova il loro uliveto. La vita di famiglia si svolge nel “bagghiu”, una sorta di fattoria con ampio cortile centrale, dove Margareth desidera far rivivere ai figli le tradizioni e i sapori della sua terra. La produzione di olio e la vendemmia vicino a Catania sono occasioni per trasmettere alle nuove generazioni il rispetto e la dedizione per la terra.

Margareth Madè: la Sicilia come culla di un patrimonio enogastronomico

L’attrice siciliana è orgogliosa di raccontare la Sicilia come una regione dalle mille risorse e un patrimonio enogastronomico unico al mondo. Con le sue figlie, Angelica e Beatrice, partecipa ogni anno alla raccolta delle olive e alla trasformazione in un olio profumatissimo, simbolo della magia della natura e dell’arte di trasformare i frutti della terra in delizie per il palato.

I piatti preferiti di Margareth Madè

Margareth Madè si racconta anche attraverso i suoi piatti preferiti, che riflettono la sua storia e i suoi legami con la tradizione siciliana. Tra questi troviamo la pizza, il risotto, la pasta alla Norma, l’insalata con le arance, il pane cunzato e la mostarda. Un’intervista che ci permette di conoscere meglio l’attrice e la donna, di scoprire la passione per la Sicilia e la sua dedizione alla terra, alla famiglia e alle tradizioni che le sono care. Margareth Madè ci dimostra che è possibile coniugare una brillante carriera nel mondo del cinema con la genuinità e l’autenticità delle proprie radici.

Foto Instagram