In quale modo la de può influisce sulla vita amorosa e sui piani nell’avere un bambino

La DE (o comunemente detta disfunzione erettile) è un problema di natura sessuale che coinvolge milioni di uomini di tutte le età in tutto il mondo. Oltre a causare frustrazione e disagio fisico, la DE può avere un impatto significativo sulla vita amorosa di un individuo e persino influenzare i piani futuri riguardo alla famiglia e alla procreazione. Per chi soffre di DE può essere frustrante non poter avere un’erezione duratura, ma grazie ai farmaci come ad esempio il viagra professional (uno dei più potenti stimolatori per la funzione erettile il quale aumenta il flusso sanguigno naturale verso il pene, migliora la sensibilità e ripristina completamente l’erezione dopo la prima applicazione). Ma in questo articolo, ci concentreremo sugli effetti della DE sugli aspetti cruciali della vita di una persona.

IMPATTO SULLA VITA AMOROSA

Chiunque abbia sperimentato o incontrato la DE in passato saprà che può avere un grande impatto sulla propria relazione. Se stai vivendo tu stesso la DE potresti sentirti in imbarazzo e ansioso, e persino preoccuparti di essere meno uomo perché non riesci a soddisfare il tuo partner. Questo a sua volta potrebbe portare a sentimenti di frustrazione e rabbia che si riversano in altre aree della tua relazione. La sfera sessuale è un elemento fondamentale nelle relazioni amorose. La mancanza di una soddisfacente vita sessuale può anche generare conflitti e litigi all’interno della coppia, aumentando il rischio di insoddisfazione e persino di rottura. La comunicazione aperta e l’empatia sono fondamentali in questi casi. È importante che i partner affrontino il problema insieme, cercando soluzioni come la consulenza sessuale o l’assistenza medica. La terapia di coppia può aiutare a superare l’ansia e a trovare nuovi modi di connessione intima, promuovendo un rapporto più forte nonostante la presenza della disfunzione erettile.

PIANI PER AVERE DEI FIGLI

Per le coppie che desiderano avere figli, la DE può presentare sfide significative. Se un uomo è affetto da DE, può essere difficile o addirittura impossibile concepire un bambino naturalmente. Questo può causare grande delusione e frustrazione per entrambi i partner, poiché il desiderio di formare una famiglia viene messo in discussione. Fortunatamente, esistono diverse opzioni mediche e tecnologiche per superare le difficoltà legate alla procreazione quando si è affetti da disfunzione erettile. I trattamenti medici, come i farmaci orali o le iniezioni intracavernose, possono aiutare a migliorare la funzione erettile. Inoltre, le tecniche di procreazione assistita, come la fecondazione in vitro (FIV) o l’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), possono essere considerate come alternative per concepire un bambino. Tuttavia, è essenziale che la coppia affronti insieme la questione e discuta apertamente delle opzioni disponibili. Questo può comportare visite a specialisti della fertilità e il coinvolgimento di un team di professionisti che affianchi la coppia nel percorso verso la genitorialità.

COME AFFRONTARE LA DE IN COPPIA

Se la persona che ami soffre di DE e sta influenzando la tua vita sessuale e la tua relazione, può essere davvero difficile sapere come affrontare il problema. La prima cosa da sapere è che i suoi sintomi non sono necessariamente causati da una mancanza di attrazione verso il partner o da problemi nella relazione. Tutti i tipi di DE, possono essere dovuti a cause fisiche. Come ad esempio:

Malattia cardiovascolare

Ipertensione

Colesterolo alto

Diabete

ASPETTI PSICOLOGICI ED EMOTIVI

La DE può avere un impatto significativo sulla salute mentale e sul benessere emotivo di un individuo. Gli uomini che sperimentano la DE possono provare ansia, depressione, senso di colpa e vergogna. Questi sentimenti possono influire sulla loro capacità di stabilire e mantenere relazioni intime, rendendo difficile sviluppare e mantenere un legame sano con un partner. Inoltre, la pressione sociale e culturale che circonda il concetto di mascolinità può aggravare ulteriormente il disagio emotivo dei pazienti affetti da disfunzione erettile. La società spesso associa la virilità e l’autostima maschile alla capacità di avere una prestazione sessuale soddisfacente, creando un terreno fertile per l’insorgere di sentimenti di inferiorità.

ALTRE FORME DI INTIMITÀ

Ci sono modi per mantenere l’intimità fisica mentre qualcuno si sottopone a cure per l’ED. Ad esempio, il contatto non sessuale, che include baci, coccole e tenersi per mano, può far sentire le persone più vicine e aiutare le persone con DE a sentirsi supportate.

La DE non riguarda solo l’aspetto fisico della sessualità maschile, ma ha un impatto significativo sulla vita amorosa e sui piani futuri riguardo alla famiglia e al fatto di avere bambini. È fondamentale affrontare apertamente il problema e cercare soluzioni insieme come coppia, coinvolgendo professionisti specializzati se necessario. Il sostegno emotivo reciproco, la comprensione e la comunicazione sono elementi chiave per superare le sfide legate alla disfunzione erettile e costruire relazioni intime e famiglie forti e appaganti.