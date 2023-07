Il Meteo Sicilia, ondata di calore inarrestabile: 40 gradi e allerta arancione

L’anticiclone africano Cerbero continua a infiammare la Sicilia. Per oggi e domani, lunedì 10 luglio, la protezione civile ha diramato un’allerta arancione a Palermo per ondate di calore, con temperature massime vicine ai 40°C in città e superiori in molte zone della regione.

Il caldo torrido di questi giorni sta alimentando diversi incendi nel palermitano. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di roghi divampati a Valledolmo, Partinico, Balestrate e Collesano. Le fiamme hanno già distrutto ettari di macchia mediterranea e danneggiato alcune aziende agricole.

Per oggi, domenica 9 luglio, splenderà il sole in tutta la Sicilia. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi ovunque, specialmente su tirrenico, ionico e meridionale. Le temperature si manterranno molto elevate, con valori massimi previsti tra 31 e 36°C. In particolare, si registreranno 32°C ad Agrigento, 36°C a Caltanissetta, 31°C a Catania, 32°C ad Enna, 34°C a Messina, 32°C a Palermo, 35°C a Ragusa, 32°C a Siracusa e 34°C a Trapani.

I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, rotazione ai quadranti sud-occidentali. Mari quasi calmi o poco mossi. L’ondata di calore proseguirà anche nei prossimi giorni, in attesa di un abbassamento delle temperature da mercoledì 12 luglio. Fino ad allora, il consiglio è di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, bere molta acqua e proteggersi dal sole.