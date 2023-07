A Montalbano Elicona il set di “Santocielo”, Ficarra e Picone scatenati in Sicilia

Il duo comico più amato del Bel Paese è tornato all’opera! Dopo aver concluso con successo le riprese nella magica Catania, la troupe di Ficarra e Picone ha invaso l’incantevole borgo di Montalbano Elicona per girare l’attesissima pellicola “Santocielo”.

I due attori siciliani, veri e propri ambasciatori della comicità made in Italy, hanno pubblicato nelle scorse ore un esilarante video sui social in cui Picone, con la consueta ironia, finisce per scordarsi persino il titolo del film! Ma per fortuna gli abitanti del paese, con corale entusiasmo, glielo ricordano in perfetto unisono: “Santocielo!”. “Non lo dite benissimo…Che tristezza!”, commenta Picone tra le risate di tutti i presenti.

Dopo aver salutato calorosamente i catanesi che li hanno accolti a braccia aperte, la produzione si è spostata nello splendido borgo di Montalbano Elicona, incantevole comune siciliano eletto tra i più belli d’Italia. Qui le riprese proseguiranno fino al prossimo mercoledì, con grande gioia degli abitanti, alcuni dei quali hanno anche avuto l’onore di partecipare come comparse.

“Montalbano Elicona by night”: così Ficarra e Picone hanno salutato scherzosamente i loro follower su Facebook e Instagram, annunciando l’arrivo della troupe. L’eccitazione è alle stelle e l’attesa spasmodica, dopo il trionfo de “La stranezza” e il successo della coppia in vent’anni di carriera, per l’uscita del film prevista per Natale.

Con “Santocielo”, diretto da Francesco Amato e prodotto da Medusa Film e Tramp Limited, il duo comico siciliano ci regalerà certamente grandi risate e momenti di divertimento. Preparate i pop corn e tenetevi pronti a trascorrere due ore di pura euforia.