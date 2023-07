Caldo infernale in arrivo, verso settimane da incubo in Sicilia

Meteo Sicilia. La Sicilia si prepara a vivere una settimana da incubo sul fronte meteo. Secondo le previsioni degli espert, da giovedì 14 luglio è in arrivo sull’isola una nuova e intensa ondata di calore proveniente dal Sahara, che porterà temperature record almeno fino al 23-24 luglio.

Quando arriva il caldo record in Sicilia

I valori più alti sono attesi tra mercoledì e giovedì, con picchi che in alcune zone potrebbero superare i 45 gradi, sfiorando o addirittura oltrepassando il record di 48,8°C registrato nell’agosto 2021 in provincia di Siracusa. Le pianure e le aree interne saranno le zone più roventi, ma il caldo sarà comunque intenso su tutta l’isola. Anche le ore notturne non daranno sollievo, con valori che difficilmente scenderanno sotto i 22-23°C: si prevedono dunque notti tropicali caratterizzate da alta umidità e afa soffocante.

Sole offuscato dalla sabbia

Insieme alle temperature africane, arriverà anche sabbia del Sahara in sospensione ad alta quota, responsabile di cieli lattigginosi che renderanno il sole opaco. Il fenomeno sarà più evidente da lunedì, per poi intensificarsi fino a mercoledì soprattutto in Sardegna e al Centro Italia, ma sarà comunque percepibile su tutta la Penisola.

L’ondata di calore, per intensità e durata, viene definita dai meteorologi “pericolosa” per i soggetti più fragili. La popolazione è invitata a proteggersi dal caldo evitando attività all’aperto nelle ore più calde della giornata e idratandosi abbondantemente. Gli esperti raccomandano inoltre di prestare attenzione ai segnali di malessere legati alle alte temperature, come debolezza, nausea, mal di testa e difficoltà respiratorie.

Una delle settimane più roventi in arrivo

La Sicilia si prepara dunque a una delle settimane più roventi di questa estate, con la speranza che la nuova ondata di calore non porti a conseguenze gravi come avvenuto nelle scorse settimane in altre zone d’Italia e d’Europa. L’arrivo del maestrale è atteso come una manna dal cielo per portare un po’ di refrigerio, ma per ora non sembra esserci all’orizzonte. Bisognerà armarsi ancora una volta di tanta pazienza e adottare tutte le precauzioni necessarie ad affrontare il caldo record dei prossimi giorni.